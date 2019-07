Come rivelato da Sky Sport, la Roma ha preso informazioni su Suso in questi giorni ma la trattativa è molto complicata. Il Milan vuole 40 milioni come da clausola rescissoria, la Roma ha proposto alcuni giocatori in cambio prontamente rifiutati; così la dirigenza rossonera come provocazione ha chiesto Nicolò Zaniolo alla Roma, senza successo perché non è valutato cedibile in questo scambio.