Pippo Inzaghi e Massimo Taibi, vecchie conoscenze del Milan oggi rispettivamente allenatore e direttore sportivo della Reggina, guardano proprio in casa dei rossoneri per rinforzare l'attacco dei calabresi in vista della seconda parte di stagione.



Il club amaranto avrebbe infatti individuato nella giovane punta serba Marko Lazetic il profilo ideale per completare il reparto avanzato di Superpippo. Un trasferimento che, qualora si concretizzasse, avverrebbe ovviamente sulla base del prestito e nella finestra di mercato di gennaio.



Lo riporta TuttoReggina.com