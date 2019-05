Una serata amara per il Milan. Una serata che inevitabilmente porterà il club verso nuove e profonde riflessioni. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com nelle prossime ore arriveranno le dimissioni di Leonardo, ormai con un piede e mezzo fuori dal club.



GATTUSO E MALDINI IN BILICO - Nelle dichiarazioni rese da Gazidis a fine partita si evince che il futuro di Gattuso è ancora tutto da scrivere. Il mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League gioca a sfavore del tecnico calabrese. Nei prossimi giorni è attesa una comunicazione da parte di Elliott, ma le percentuali per una eventuale conferma sono molto basse. Attenzione anche alla situazione di Maldini: la società vuole chiarire la sua posizione, capire se vuole svincolarsi o meno da Leonardo. Anche in questo caso tutto è in discussione e si attendono sviluppi a stretto giro di posta.