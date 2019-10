Il massimo risultato con il minimo sforzo. Sembra l'instantanea perfetta della vittoria della grande squadra ma in realtà il Milan è ancora malato. Pioli aveva provato a rivitalizzarlo con tante novità di formazione: Duarte terzino destro, Bennacer in regia e Castillejo al posto della fischiatissima riserva Suso. Ma è proprio lo spagnolo a estrarre il coniglio dal cilindro per il gol che vale forse anche di più dei tre punti in classifica.



LA GRANDE RIVINCITA - Castillejo è la vera mossa a sorpresa: tutti si aspettavano il rilancio di Rebic ma Pioli sembra averlo bocciato, almeno per il momento. Il platinato numero 7 rossonero è anche brillante, in palla ma al momento del dunque si fa prendere dall'emozione e centra la traversa. A inizio secondo tempo Pioli prende coscienza che serve maggiore qualità sulla trequarti e allora toglie Samu per Suso: entrato tra i fischi di San Siro, Jesus impiega sei minuti a trasformarli in applausi. Calcio piazzato perfetto proprio dalla sua mattonella con Berisha che può solo accompagnare in porta con lo sguardo. Sempre dalla stessa posizione aveva già segnato 3 gol in passato a Palermo, Frosinone e Cagliari. In un momento difficilissimo, il folletto di Cadice trova il primo gol in campionato e si prende la rivincita nei confronti dei suoi tifosi. Il Diavolo allontana lo spettro terzultimo posto, ritrova uno dei suoi giocatori con maggiore qualità e guarda con più fiducia al prossimo, delicatissimo, match contro la Lazio di domenica sera.