Doppia vigilia in casa: domani infatti i rossoneri torneranno in campo, a, nell’ultimo giorno di mercato estivo. Due dei tanti temi trattati da Stefanoin conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni– “Ogni partita è importante e la vogliamo giocare per vincere. Giochiamo contro una grande squadra, con un grande allenatore. Hanno raccolto meno di quanto hanno fatto vedere in campo, lo dicono i numeri. Non saremo diversi all’Olimpico, giocheremo sempre il nostro calcio, quello che vogliamo fare noi ma anche quello che gli avversari in campo ci lasciano fare. Vogliamo dare continuità alle prime due vittorie. Più affronti squadre di livello, meno puoi sbagliare. Dobbiamo essere pericolosi, fare la partita e non subirla. È l’ultima partita prima della sosta, serve attenzione e concentrazione”.– “Anche prima di Lukaku, l’ambiente a Roma è fantastico. Sempre bello giocare con gli stadi gremiti, non ci spaventa anzi ci stimola. Non so chi farà giocare Mou ma sarà sempre una squadra forte. Hanno giocatori di qualità, sono forti fisicamente e lotteranno per le posizioni di vertice. Lukaku sulla carta è un giocatore forte, vedremo poi quanto sposterà in campo”.- "Abbiamo lavorato tanto insieme per prepararci al meglio. Ho insistito sempre una certa idea di gioco e ho dato continuità a certe scelte di campo. Parliamo di giocatori importanti, sono forti e intelligenti. E' tutto il sistema che sta funzionando, anche se ci sono ancora tante cose da migliorare. Stanno lavorando bene tutti i nuovi. Okafor arriva da un infortunio, forse è quello più indietro, ma sta migliorando. Anche Musah e Chukwueze hanno avuto un'estate particolare, non hanno fatto amichevoli, ma stanno bene e sono pronti per giocare anche dal primo minuto".- "Cardinale ha grande carisma e personalità. Vuole far crescere tutto il Milan, questo entusiasmo è uno stimolo anche per noi".- "Con il Torino siamo stati più compatti. Domani affrontiamo un avversario diverso, dovremo essere bravi a leggere le situazioni. Ci siamo preparati al meglio per affrontare un avversario pericoloso"."Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti, perché sanno che sto preparando la partita. Non so cosa stanno facendo. Oggi non m'interessa, domani sera sì. Sono molto contento e soddisfatto della squadra che ho. Domani sera vedremo. Krunic? Per me è un titolare del Milan. Non ho mai avuto altri pensieri".- "Falso nove? Tutto è possibile nel calcio, quando ci sono due fattori essenziali, cioè la qualità dei giocatori e la loro voglia di mettersi a disposizione. In questo momento credo sia importante dare certezze alla squadra. Abbiamo cambiato tanto, tra cessioni e acquisti abbiamo cambiato quasi una rosa".- "Saremo in aereo durante il sorteggio, speriamo che il comandante ci dia notizie... L'anno scorso abbiamo fatto una grandissima Champions. Vogliamo affrontare la Champions di quest'anno con grande motivazione ed entusiasmo. Essere in terza fascia probabilmente ci vedrà in un girone complicato, ma è normale".