Futuro tutto da scrivere per Jesùs Suso: Marco Giampaolo, infatti, ne ha lodato le caratteristiche, ma il Milan potrebbe decidere di privarsene per ragioni legate al bilancio. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i rossoneri continuano a rifiutare le offerte della Roma, che propone contropartite tecniche non gradite al trio Boban-Maldini-Massara.