Matteo Gabbia è una idea forte della Sampdoria. In realtà il corteggiamento dura da diversi mesi considerando che già a gennaio i blucerchiati erano arrivati quasi al traguardo per il canterano rossonero.



RICHIESTA UFFICIALE - Il direttore sportivo dei liguri Faggiano ha bussato alla porta del club campione d’Italia proponendo un prestito con diritto di riscatto. Al momento il Milan non apre alla cessione, Gabbia è un elemento molto prezioso sia in campo che per il discorso liste.