Milan, la settimana di Camarda: accordo per il rinnovo, poi la cessione con una priorità chiara

Redazione Calciomercato

La prossima sarà una stagione troppo importante per la crescita di Camarda e per il Milan è assolutamente vietato sbagliare la scelta da fare.della scorsa stagione e le idee in vista della prossima.L’attaccante del Milan, classe 2008, dopo aver esordito in Serie A con i rossoneri e aver fatto anche il proprio debutto in Champions League, diventando l’italiano più giovane di sempre in campo nella massima competizione europea, lo scorso anno ha scritto la storia in Cagliari-Milan. La sua presenza da titolare in campionato, il 9 novembre scorso, aggiunge un’ulteriore riga ai suoi record di precocità: è il giocatore di movimento più giovane di sempre a giocare dall'inizio una partita di Serie A col Milan, secondo in assoluto dietro al portiere Giuseppe Sacchi (nel 1942).

Francesco è il ragazzo dei record in rossonero che ora vuole diventare grande, passo dopo passo. Con pazienza, lavoro, responsabilità e quel talento che ha solo bisogno di essere supportato a dovere.In queste ore verranno definiti tutti i termini e già all’inizio della prossima settimana è prevista la firma di Camarda. Una volta messo tutto nero su bianco, il classe 2008 sarà ceduto in prestito alla società che presenterà le migliori garanzie progettuali.

. In serie B sono almeno 6 le società interessate con Spezia e Carrarese avanti rispetto alla concorrenza. Entro una settimana verrà definito il futuro di Camarda, tra rinnovo e nuova esperienza solo con la formula del prestito secco.