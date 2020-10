. Certo, il Rio Ave è tecnico e tosto, batterlo sarà complicato. Prima di tutto per ledi Ibrahimovic, Rebic e Romagnoli (tre titolari certi), poi perchè il Milan giocheràcon quel che questo comporta a livello di stress e tensione (nonostante l’assenza di pubblico), infine perché il Milan è unaVero che senza di lui i rossoneri hanno vinto due volte su due (nel preliminare contro il Bodoe e a Crotone), ma gli ostacoli da superare non erano così alti.. Chi vi è arrivato è forte e motivato quanto il Milan, ama il gioco collettivo ed è squadra e non individualità. Per questo mi sono molto piaciute le parole di Pioli alla vigilia, le stesse che - credo - abbia ripetuto e ripeterà ai calciatori.Onestamente non so se oggi il Milan sia una squadra superiore al Rio Ave. Personalmente credo non sia inferiore e che la partita sia aperta.La mia sensazione è che il Milan sia cresciuto in tutti i suoi elementi e la prova viene da Kessie, uno che ha sempre trovato spazio, qualsiasi fosse l’allenatore in panchina. Per restare a centrocampo, anzi in mediana, penso che l’altro interprete debba essere Tonali, in questo momento preferibile a Bennacer (solo più esperto) per freschezza e reattività.Davanti io vedrei bene Colombo, perché Leao non ha una partita intera nelle gambe e giocherà uno spezzone di gara. Il ragazzo del vivaio, invece, ha i numeri per una grande prestazione: senso del gol, difesa della palla, buona tecnica, un fisico tutt’altro che esile. Mi piace perché ha saputo reagire alla sfortuna (si fratturò il metatarso prima di un Mondiale di categoria) e perché il Milan è un laboratorio dentro al quale si può crescere in fretta.. La cronaca, più ancora della storia, ha dimostrato che una reazione a volte è più benefica di un immeritato vantaggio. Infine il pressing. Contro una squadra che costruisce dal basso, l’imperativo è uno solo: attaccarla fin nella propria area. I portoghesi palleggiano superbamente, ma se si va al recupero con i tempi giusti, l’errore prima o poi arriva.