Milan, la soluzione all'addio di Krunic

Il Milan riflette su come muoversi nelle prossime due settimane di mercato, dopo l'addio di Rade Krunic, passato al Fenerbahce. Con Bennacer in Coppa d'Africa e Pobega out per lungo tempo, il Milan rimane scoperto in quella zona del campo. La scelta è tra il mercato oppure, come riporta Il Corriere dello Sport, valutare Kevin Zeroli - capitano della Primavera - e utilizzarlo in pianta stabile in prima squadra.