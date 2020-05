Si è già deciso di cambiare dirigenti, allenatori, metodi di lavoro, filosofia societaria e gran parte dei giocatori. L’aria di smobilitazione ae in via Aldo Rossi si respira e si è respirata anche durante il lockdown. Si procede dunque a una nuova rivoluzione, l’ennesima. Stavolta però è già tutto chiaro quando mancano 13 partite alla fine del campionato in corso.Dell’addio discriviamo con certezza da 3 mesi. E non ci siamo mai fidati dei soliti trombettieri di corte che hanno provato a nascondere la solita polvere sotto al solito tappeto.o. La conferma è arrivata addirittura dall’amico, uno che certo non si fa problemi a dire la verità. Come abbiamo sempre sostenuto, dopo il licenziamento di Boban, lo svedese non ha mai avuto dubbi sul suo definitivo addio al Milan. E il suo atteggiamento in campo contro illo ha ampiamente dimostrato. In quei due mesi di calcio giocato Ibra si è divertito, ha dimostrato di essere sempre decisivo, ci ha fatto respirare un po’ di nostalgico ossigeno del Milan che fu eche, a differenza di quello che hanno fatto uscire in questi mesi le veline di regime, non ha mai minimamente provato a convincerlo a rinnovare.Ed è forse per questo motivo che Gazidis non avrebbe voluto prenderlo nemmeno a gennaio. Dunque la decisione è già stata presa e il divorzio é consensuale. Nulla di nuovo per noi, ma adesso è chiaro per tutti. Anche per quelli che dovranno negare l’evidenza per queste ultime 13 partite. Lo stop del campionato ha fatto prevalere nell’animo da campione dello svedese la voglia di lottare e giocare piuttosto che la delusione nel vedere tramontare rapidamente il suo personale progetto in rossonero.e, perché no, per dimostrare a Gazidis e company che si sbagliano a lasciarlo partire cosí a cuor leggero. Oltretutto sia per Ibra sia per Bonaventura si prospetta un trasferimento in Serie A.. Non vorrei che noi tifosi del Milan, dopo le numerose e cocenti delusioni di questi anni, fossimo destinati a rimpiangerenel vederli con le maglie di Bologna e Roma. Speriamo oltretutto che l’elenco dei rimpianti, nel caso, si fermi a questi due.