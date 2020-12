L'urna di Nyon consegna alil suopescata ladelle, squadra. La società, in patriaha sede nella città die hadopo un lungo periodo di dominio dei rivali cittadini del Partizan. Il sorteggio ha sorriso dunque a Stefano Pioli: non una sfida impossibile, dato che il Diavolo è riuscito ad evitare incroci più difficili, su tutti quelli con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Ecco precedenti, formazione tipo, momento, stella e cammino degli avversari dei rossoneri.il più recente nella qualificazione alla Champions League 2006/07. Due andate e due ritorni datati rispettivamente nella stagione 1988/89 della Coppa dei Campioni e 2006/2007 della Champions League.Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Degenek, Ben Habouhane; Petrovic, Sanogo, Kanga Kaku; Spiridonovic (Katai), Falcinellicon nove punti di vantaggio sul Partizan e undici su Vojvodina.- Se recupera dall'infortunio occhio ad Aleksandar. In estate viene licenziato a causa di alcune frasi razziste della moglie, rivolte verso il caso di George Floyd, il cittadino statunitense ucciso dalla polizia a Minneapolis. Occhio anche ain campionato nel corso di 10 partite e 2 in Europa League, e all'ex Juve Richmond Boakye.- Nel girone di Europa League, con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, davanti a Slovan Liberec e Gent​Per il Milan le sfide di Europa League cadono nella settimana del derby contro l'Inter, ma lo stadio serbo senza pubblico perde moltissimo.@AleDigio89