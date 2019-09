Nuovo obiettivo di mercato per il Milan: dopo Angel Correa, i rossoneri tornano ancora a guardare in Argentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, Boban e Maldini seguirebbero Rodrigo De Paul, centrocampista che l'Udinese valuta 30 milioni. I rossoneri potrebbero optare per un prestito con obbligo di riscatto o per l'inserimento di una contropartita tecnica.