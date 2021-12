Pochi innesti ma mirati.. Maldini e Massara hanno grande fiducia sulla rosa allestita la scorsa estate e hanno intenzione di intervenire solo se si dovessero presentare delle opportunità importanti. Una arriva da Londra, più precisamente dall’Arsenal:, attaccante francese classe 1991 legato ai Gunners con un contratto in scadenza nel luglio del 2022. Una pista che, al momento, non sembra scaldare particolarmente la dirigenza rossonera anche per via di un ingaggio elevato (intorno ai 9 milioni).Attenzione alle possibili traiettorie con il Real Madrid, club amico e con il quale Maldini ha già concluso delle operazioni importanti nel recente passato come quelle di Theo Hernandez e Brahim Díaz.Maldini e Massara dialogano spesso con il suo agente Fali Ramadani ma, al momento, non c’è una vera e propria trattativa perché la priorità del club di via Aldo Rossi è verificare il ritorno a pieno regime di Giroud e Rebic. La sensazione è che un investimento in attacco verrà rimandato alla prossima estate, da tenere in lista anche Juliandel River Plate edel Penarol. A meno che non si presentino delle occasioni a prezzo di saldo proprio dalla Spagna…