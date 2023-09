Il nome diriscuote sempre più consensi negli uffici di casahanno promosso il terzino mancinodel Betis Siviglia come un profilo da Milan. Qualche contatto tra il suo entourage e la dirigenza rossonera era già andato in scena la scorsa estate ma poi i capricci di Ballo-Toure avevano frenato l’affare.- Durante la prossima sosta per le nazionaliIn questo momento lo spagnolo è un serio candidato per il ruolo di vice-Hernandez che rientra nelle priorità della prossima sessione invernale di calciomercato. La missione però non si presenta facile perché ilpresto il contratto in scadenza nel luglio del 2024. In tal caso gli scenari cambierebbero radicalmente con il Milan che potrebbe vedersi costretto a guardare altrove.