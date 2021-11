Un gol una settimana fa contro il, un assist 3 giorni fa contro il. Ma non sono i numeri che fanno la differenza, quanto le prestazioni in campo. Yacine, centrocampista del, ma già di proprietà del, continua il suo percorso di crescita in Ligue. Una crescita psicologica e tatticaThierry, leggenda del calcio francese, commentando la prestazione dicontro il Paris Saint-Germain, ha detto pubblicamente al classe 2000: “Hai cambiato atteggiamento, sei stato coraggioso sia contro il Reims che con il PSG. E hai incoraggiato gli altri, ho visto un nuovo Yacine”. Il nuovo Yacine è un giocatore che ha conquistato una leadership non solo tecnica, ma anche caratteriale. E’ un giocatore, un po’ centrocampista, un po’ trequartista, un po’ esterno offensivo, che ha indossato i panni del trascinatore e non solo del talento.Poi dall’estate ci sarà l’ultimo step, lasciare casa per riproporre le stesse cose in una nuova realtà.. Che, a oggi, sembra qualcosa di impensabile, vista la qualità che ha la Francia in mezzo al campo. Ma che può essere la sfida da accettare, sempre secondo Titì Henry: “Ti lancio una sfida: il Mondiale è vicino, vero? Allora ci vediamo tra un anno…”.