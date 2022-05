'La potenza è nulla senza controllo' recitava 28 anni fa un slogan di grande successo della Pirelli accompagnata dall'iconica di Carl Lewis. Una frase semplice ma forte, che riflette la necessità di trovare un equilibrio nelle cose.Usiamo con consapevolezza il tempo verbale al passato perché ora il classe 1997 sta mostrando una nuova interpretazione del ruolo. I primi segnali si erano già intravisti contro Torino, Genoa e LazioCome tutta l'applicazione tattica sul forte esterno argentino che ha concluso la sua partita senza andare mai al tiro. Sicuramente c'è la mano di Paolo Maldini sulla crescita del francese, tra i due esiste un rapporto diretto e schietto di reciproca stima. I consigli del miglior terzino della storia del calcio possono fare la differenza.. Il percorso intrapreso è senza dubbio quello giusto per riuscirvi. Stefano Pioli ha sempre cercato una gestione tattica che non ne pregiudicasse la sua capacità di attaccare le linee avversarie a costo di accettarne una certa anarchia.Contro la Fiorentina Theo è tornato a cercare spesso le sue accelerazioni quasi sulla linea del fallo laterale per allargare il gioco e trovare una soluzione alla densità creata dal centrocampo viola.Senza tralasciare la copertura su Nico Gonzalez. Nel Milan che corre verso l'obiettivo finale Hernandez è uno straordinario valore aggiunto.