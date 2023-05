Quattordici anni dopo l’ultima volta, un numero 9 del Milan torna a realizzare una tripletta in campionato. Giroud contro la Sampdoria come Inzaghi in Milan-Torino del 2009, due grandi attaccanti accomunati da un numero di maglia che era diventato un tabù per il club rossonero. Tre gol importanti per la classifica del Diavolo ma anche per il momento che stava attraversando il vice-campione del mondo francese, a secco di gol dal 16 marzo scorso in casa del Napoli nei quarti di finale di Champions League.



LA RISPOSTA - Il problema principale del Milan, specialmente nell’ultimo periodo, secondo Pioli risiedeva nella enorme difficoltà a trovare la via della rete. Un messaggio nemmeno troppo nascosto al proprio reparto offensivo colpevole di aver portato pochi gol al servizio della squadra. Una risposta da campione qual è l’ha data Giroud con tre gol che portano a 11 le realizzazioni in campionato con 5 assist, non male per un giocatore che spegnerà 37 candeline il prossimo 30 settembre.



SEGNALE PER IL FUTURO- I tifosi rossoneri sognano un grande attaccante sul quale costruire le fortune del futuro ma Giroud non vuole arrendersi all’idea di perdere la sua titolarità nel Milan. Un club al quale è legato da un sentimento vero e sincero, le lacrime sul suo viso nel derby di ritorno raccontano anche la delusione del tifoso oltre che del professionista. Il segnale è arrivato forte e chiaro: chi arriverà in rossonero dovrà sudarsi il posto con questo campione che non conosce limiti di età.