Sandro è milanista vero e magari, se il club prosegue il percorso di crescita economica e tecnica, consolidandosi al vertice, potrà scrivere insieme col Diavolo una storia senza fine, di quelle che arrivano da un’altra epoca e che nel Milan ha precedenti illustri.Ci sarebbe, in piccolo, anche il dubbio legato al nuovo contratto di Bennacer, anche lui in scadenza nel 2024, ma per quanto importante, non è ancora vicenda che appassiona (l’algerino però ha mercato in Premier e se il Milan non alza l’offerta oltre i 4 milioni, non ci sarà alcun rinnovo). Perché è chiaro a tutti che il rinnovo di Leao è una rogna da qualsiasi lato lo si guardi.Leao è giocatore di un’altra categoria, come in Italia non ce ne sono. Leao, da solo non vale uno scudetto, ma quasi. Il Milan è stato bravissimo a prenderlo nel 2019 e più bravo ancora a blindarlo con una clausola di 150 milioni che se non altro ora gli difende il capitale.da lì dovrebbe partire ogni discorso. Più l’indennizzo, più le commissioni. Giusto o sbagliato che sia, questa è la realtà. Da mesi nessuno parla più con Leao e i suoi rappresentanti (due, e anche questo non agevola). Tutto fermo e presumibilmente nulla si muoverà. Siamo parecchio distanti dai casiEcco, ciò che stavolta il Milan eviterà, è di arrivare alla scadenza del giugno 2024 e vedere sfumare un capitale.di quello appena concluso, perdendo il suo giocatore più forte, ma potendosi permettere altre scommesse più facili, alla De Ketelaere, per capirci, pagato da giovane stella e non da sconosciuto, proprio come Leao 3 anni fa. L’abbiamo già detto tante volte: l’ultima squadra della Premier, guadagna il 50% in più della squadra campione d’Italia.@GianniVisnadi