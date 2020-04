Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia che può finire dopo soltanto pochi mesi. Così l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: "Credo che per Ibrahimovic non ci siano grandi margini di permanenza al Milan, addirittura in Svezia - ed è vero - si parla di un'ipotesi che Ibra possa giocare nell'Hammarby e finire la carriera lì. Io non credo che rimarrà al Milan ma è una scelta reciproca sia della società che del giocatore".