Il Milan continua a pensare anche al profilo di Luka Jovic per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il serbo classe 1997 è in uscita dal Real Madrid, ma il club rossonero non intende spingersi oltre i 40 milioni di euro al momento. Da Madrid continuano a chiedere almeno 50 milioni per il cartellino del giocatore.