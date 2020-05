Cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens, che ieri ha compiuto 33 anni, è ancora un mistero. Ma il Corriere quest'oggi ha puntualizzato come "il Napoli stia attendendo la risposta alla proposta per il rinnovo del contratto ma Mertens ci pensa, è stuzzicato dalle offerte di Inter e Chelsea. All'estero invece arrivano voci di una firma con il Milan che non trova riscontri: i rossoneri non lo tentano perché Dries vuole la Champions, si sente in un momento decisivo della sua carriera con la sensazione di poter essere ancora incisivo", si legge.