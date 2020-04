La Gazzetta dello sport fa il punto della situazione anche per quanto concerne il futuro di Frederic Massara. L'attuale ds del Milan avrebbe chances di rimanere perché non è legato con il passato del club. Chiaramente questa potrebbe essere un'ipotesi remota perché Maldini, in odore di addio, aveva scelto Massara come suo braccio destro.