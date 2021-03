Pioli è più simpatico di Zidane? Questa la domanda posta da SportWeek a Theo Hernandez, che ha risposto in questo modo: “Sì, hai visto le stories? Ci divertiamo. Lui è forte. Anche Zidane è simpatico, ma parla meno”. A proposito di Zidane e del Real Madrid, il francese parla così del suo passato nella capitale spagnola e perché è andato via: “Forse ero troppo giovane, se non giochi è difficile dimostrare. Pioli mi ha dato subito fiducia. E io mi sono esaltato”.