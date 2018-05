Milan Badelj vuole decidere presto la sua prossima destinazione. Ha memorizzato l'offerta del Milan da 2 milioni a stagione per 3 anni ma non può aspettare a lungo. Mirabelli deve avere ancora l'ok dalla società per provare a chiudere, al netto delle smentite il croato è un giocatore assolutamente prioritario per i rossoneri. Attenzione all'irruzione della Juventus, alla ricerca di un vice-Pjanic: l'agente Lucci ha ottimi rapporti con i bianconeri, questa mossa può risultare decisiva.