Le voci sui giornali si sono rincorse a proposito del nome di Douglas Costa, in panchina ormai sempre nel Bayern Monaco e accostato al Milan in prestito. Intervenuto in studio, Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha replicato in merito: "Da quello che ho saputo, non c'è stata alcuna trattativa per Douglas Costa al Milan. Non è un discorso su cui si è lavorato".