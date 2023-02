Il Milan aveva l’occasione di mettere le mani sul talento danese Hojlund la scorsa estate ma alla fine è stata coraggiosa e brava l’Atalanta a prenderlo per 17 milioni dallo Sturm Graz. Ora, vista la crescita mostrata in questi mesi, il valore è di 50 milioni: troppi per le capacità economiche di questo Milan.