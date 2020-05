32 anni ma già una buonissima esperienza alle spalle: Nagelsmann è un predestinato. Ha fatto bene all'Hoffenheim e sta costruendo qualcosa di grande con il Lipsia. E' un profilo che senz'altro piace al Milan ma il club rossonero non vuole nemmeno provarci perché sa che non avrebbe alcuna chance. Il Lipsia, club molto ricco e ambizioso, non lascerebbe andare via Nagelsmann.