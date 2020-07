Il Milan ha apprezzato il lavoro di Stefano Pioli in questi mesi, specie dopo il lock down. Ma ha anche fatto una scelta ben precisa per il futuro con Ralf Rangnick. Una strada che andrà intrapresa con la massima coerenza e senza passi indietro. Ecco perché a fine stagione le strade del Milan e di Pioli si divideranno.