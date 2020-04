Ai microfoni di SkySport24, Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Rangnick non ha mai detto di no a Ibrahimovic, lui si adatterà a quello che deciderà la società. Ibra era molto legato a Boban e sa bene che è stata la proprietà a volergli fare un contratto di soli sei mesi. Vedremo cosa succederà, se il Milan farà un tentativo per il rinnovo e anche cosa risponderà il giocatore".