"In casa Milan tira una buona aria, in società ci sono 3 grandi professionisti che capiscono di calcio. Oggi(ieri ndr) sono stato a Casa Milan, c'è stato un confronto con la società, ma giusto una chiacchierata in cui abbiamo confermato reciproco rispetto". Il noto agente svizzero Gianluca Di Domenico così ha parlato dell'incontro tenutosi ieri, alla presenza di Ricardo Rodriguez, ai microfoni di radio Marte. Il club rossonero ha ribadito la totale ammirazione per l'uomo, sempre corretto e preciso, e per il calciatore. Ma è altrettanto consapevole che in questo momento il terzino nato a Zurigo è molto penalizzato dall'esplosione di Theo Hernandez. C'è un Europeo alle porte, Ricardo vuole blindare la sua titolarità e arrivarci al massimo della condizione fisica e mentale. Ecco perché a gennaio verranno analizzate tutte le occasioni, nel segno del massimo rispetto con il Milan.