Malanga Sarr è un talento che fa gola a tanti. Specialmente per pa situazione contrattuale favorevole: lascerà il Nizza a parametro zero il prossimo 30 giugno. Sul giovane difensore ci sono Bayer Leverkusen, Lipsia e Siviglia. Il difensore è stato accostato anche al Milan ma non risulta essere un obiettivo prioritario.