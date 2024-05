Milan, la verità sui contatti con De Zerbi

Tra martedì e mercoledì il tecnico emiliano avrà un contatto con la dirigenza del Milan nel quale verrà delineata la chiusura del rapporto. Da quel momento,, ancora non giunta al traguardo,, visto il gradimento del direttore tecnico Geoffery Moncada. Tuttavia, rimane in corsa anche Roberto De Zerbi, liberatosi dal contratto con il Brighton.

In questo senso, arrivano novità importanti sul futuro della panchina del Milan: secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti,. Il tecnico italiano si è liberato sabato dal contratto con il Brighton e dunque non servirà più pagare agli inglesi la clausola da 15 milioni per accogliere l'ex Sassuolo. Queste voci, però, non trovano le conferme di Calciomercato.com:

De Zerbi, lo ricordiamo, è molto legato al Milan, club nel quale è cresciuto da calciatore. In passato, l'allenatore italiano ha dichiarato sul club di via Aldo Rossi: "Non è un club normale, in rossonero sono cresciuto. Sarò riconoscente al Milan per tutta la vita".