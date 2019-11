"Nel Milan si sbagliano troppi passaggi, anche elementari, segno di una certa insicurezza". Così La Gazzetta dello Sport inizia ad entrare nell'analisi degli investimenti sul mercato per il Milannel prossimo gennaio: "Pesa probabilmente la mancanza di un giocatore leader, ma vista la situazione economica del club non è detto che si possa trovare a dicembre. Fonti vicine alla proprietà riferiscono di una volontà di spendere per cercare di cambiare la rotta, peròil budget non sarà illimitato e probabilmente dipenderà dalla posizione in classificadel Milan da qui a gennaio. Svanita l’opzione Ibrahimovic, restano aperte altre piste. Anche perché fra i dirigenti dell’area tecnica c’è chi pensa che la prima necessità sia un rinforzo in difesa. Altro reparto al quale servono scelte ed esperienza".