Il Milan deve mettere a posto i conti. Un passaggio fondamentale per il rilancio del club e per rimanere dentro i parametri imposti dalla Uefa. Alleggerire il monte ingaggi e provare a capitalizzare dalle cessioni: queste le due missioni del management rossonero. Ecco perchè la situazione relativa a Diego Laxalt riveste assume una importanza centrale in ottica futura: Boban e Maldini incrociano le dita, sperano che il Torino eserciti il diritto di riscatto per il terzino uruguaiano. Nel nostro focus video, tutte le vere cifre dell'affare e il patto stipulato tra i due club.