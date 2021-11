Gianluigi Donnarumma e un addio al Milan che ha fatto molto discutere. Il club rossonero ha sempre avuto la perfezione che il ragazzo non volesse rimanere, spinto dal suo agente amino Raiola. E non ha voluto essere la seconda scelta, vincolata alla Champions. Ecco perché si è mosso subito su Maignan, non aspettando la scelta definitiva del portiere di Castellammare di Stabia.