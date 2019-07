. Eppure ci è andato vicino, perché nella prima missione a Madrid di Maldini, Massara e Boban più di un mese fa c'era stato anche il centrocampista dell'Under 21 spagnola - oltre a Theo Hernandez - nel menù rossonero con José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez alla guida del Real Madrid.anche senza Europa League. Il progetto rossonero e il peso della storia hanno fatto il resto, Dani avrebbe accettato volentieri il Milan.- Il vero problema sul fronte Ceballos per la dirigenza della rossonera è stata la. Vedendolo anche come protagonista all'Europeo Under 21,, senza alcun diritto e soprattutto obbligo di riscatto. "Niente da fare, Ceballos resta o si muove in prestito", la versione dalla Casa Blanca. Il Milan ci ha pensato, ha memorizzato ma poi ha scelto altre strade. Il motivo?, si compra per creare un progetto sui singoli acquisti. Maldini, Massara e Boban hanno dovuto fermarsi su Ceballos, lo spagnolo ha capito e ha scelto l'Arsenal che ha avallato il prestito secco per un solo anno, poi a giugno 2020 si vedrà. Con buona pace del Milan.