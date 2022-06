Ore di attesa in casa Milan per i rinnovi di Maldini e Massara. Nonostante qualche tensione, i due dirigenti sono orientati ad accettare la proposta recapitatagli da Elliott e RedBird: biennale con opzione per il terzo anno. Una volta messo tutto nero su bianco inizierà ufficialmente il mercato del club rossonero. Il focus è tutto rivolto su Renato Sanches, da mesi individuato come il grande obiettivo per il centrocampo. La trattativa si è complicata per l’ingresso in scena del Psg ma il Milan è convinto di essere ancora avanti e di avere grandi chances di poter chiudere positivamente nei prossimi giorni.







SMS DA FERNANDEZ - Arrivano conferme su quanto raccontato nei giorni: il Milan non ha un vero candidato forte, almeno fino a oggi, nel caso dovesse sfumare la pista Renato Sanches. Un profilo che sicuramente piace molto è quello di Enzo Fernandez del River Plate, talento che è destinato a giocare in Europa nella prossima stagione. Il classe 2001, dopo aver parlato direttamente con Geoffrey Moncada, sarebbe entusiasta di vestire la maglia rossonera. Il tempo però non è un alleato del Milan: Enzo Fernandez è in trattative avanzate sia con il Benfica che con il Wolverhampton, entrambe decise a pagare la clausola da 18 milioni di euro. In questa partita a scacchi, Maldini e Massara proveranno a fare la mossa giusta. Con Renato Sanches vero grande obiettivo ed Enzo Fernandez in attesa…