Lucas Paquetà si è preso il Brasile dove è titolare inamovibile e sta trovando la

via della rete con grande continuità. Il centrocampista è esploso al Lione per la felicità del Milan che spera in una estate da protagonista sul mercato. Il club rossonero infatti detiene una percentuale ( circa il 15%) sulla futura rivendita dell’ex Flamengo.