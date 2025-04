Milan, la vittoria della Coppa Italia non salverebbe la stagione. Ma Conceiçao lascia qualche traccia da seguire

Provare a regalare e a regalarsi un secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana sarebbe il modo meno amaro per congedarsi da una piazza che, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà più la sua a partire dal 1° luglio. In queste ultime settimane,rispetto all'inizio della sua esperienza, dando la sensazione di “voler” lasciare in eredità ben più di qualche risultato al Milan di domani.Al netto della perdurante altalenanza di risultati,Più che avere un effetto benefico sul rendimento dei tre difensori – tra questi, Tomori e Thiaw sono peraltro due dei possibili sacrificabili sul mercato estivo –Difficile prevedere oggi se questo sistema di gioco sarà adottato dal prossimo allenatore e sarà ritagliato sulle caratteristiche di una rosa che dovrà essere costruito dal futuro direttore sportivo., anche secondo le valutazioni interne alla dirigenza del Milan, non ha rispettato le attese a dispetto dei propri valori tecnici e. L'andamento di questa stagione sembra suggerire che(che possa liberare Reijnders in una posizione più offensiva) rappresentino le priorità da perseguire nella prossima finestra di mercato.Strettamente collegate alle strategie, che le due nuove figure che saranno inserite nell'area tecnica dovranno indirizzare,Il Milan degli ultimi anni è stato costruito su tre punti pressoché fermi comeA questi si sono aggiunte tre pedine di valore comePoi, difesa a parte, restano aperte ancora alcune questioni, tra cui quella annosa del centravanti. La stagione era iniziata con Morata titolare e Abraham prima alternativa, con Jovic molto nelle retrovie; a gennaio, il capitano della Spagna ha salutato la compagnia e sono stati investiti 35 milioni di euro perche, dopo un avvio incoraggiante, tra problemi di adattamento e di forma fisica, ha poi ceduto il passo ad(in prestito dalla Roma) prima e al redivivo(in scadenza di contratto) poi.Tutto questo per affermare che, indipendentemente dalla vittoria della Coppa Italia o meno e dei risultati pesantemente negativi raccolti nelle competizioni principali,