Milan, Lacroix obiettivo concreto

un' ora fa

2

Maxence Lacroix è un obiettivo concreto del Milan in vista della prossima stagione, il summit andato in scena la scorsa settimana tra il suo rappresentante e la dirigenza conferma che i contatti vanno avanti. Classe 2000, difensore centrale di nazionalità francese, Lacroix piace molto sia a Moncada che a D’Ottavio anche se non è ancora iniziata una vera e propria trattativa con il club tedesco.