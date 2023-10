Il Ministro Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, aveva criticato sui social alcuni giocatori del Milan dopo il pareggio in Champions League in casa del Borussia Dortmund: "Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere… E con la formazione del primo tempo, ancora più difficile. Calabria e Pobega… Forza Diavolo sempre". Ora arriva la replica. Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega, nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all'Hotel Villa D'Amato di Palermo ha risposto così al Ministro: "Ognuno è libero di esprimere le sue opinioni e Salvini l'ha espressa da tifoso, non da Ministro. Poi al tempo stesso ci sono anche i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: il Milan lo scorso anno è arrivato in semifinale di Champions e quest'anno è primo in classifica. Pobega ha giocato entrambe le gare di Champions e i risultati sono sotto gli occhio di tutti, Tommaso sta disputando una stagione importante e s'è sempre fatto trovare pronto. Deve continuare su questa strada. Nessuna polemica con Salvini. Sono spesso a San Siro a vedere le partite e mi farebbe piacere vederne una insieme a lui".