Viglia a Milanello dove i rossoneri stanno preparandosi per la sfida di domani sera di Champions League in Inghilterra contro il Newcastle. Gli uomini di Pioli sono scesi in campo per l'allenamento di rifinitura e al lavoro con i compagni c'erano Rafael Leao e Noah Okafor. Il primo torna dopo un mese ai box e va verso la maglia da titolare, il secondo invece ha buone probabilità di convocazione.



OUT - Chi non c'è è invece Simon Kjaer, ancora fermo per l'infortunio muscolare. Assente a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic, nuovo Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Club da ieri. In campo anche Francesco Camarda, non convocabile con la Prima Squadra, così come Simic, e Bennacer, recuperato ma non presente in lista Uefa.