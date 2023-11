Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello alla vigilia della sfida con il PSG che dirà molto del cammino rossonero in Champions League. La seduta era aperta anche alla stampa per i primi 15 minuti.



RECUPERATI - Arrivano delle ottime notizie per Pioli che recupera Pulisic, Chukwueze, Krunic e Theo per la gara contro il PSG. I tre si sono allenati regolarmente in campo e sono pronti per giocare dal primo minuto. Lavoro in palestra invece per Kjaer: il danese proverà a tornare a disposizione per la trasferta di Lecce.







COLLOQUIO - Prima dell’inizio della seduta di allenamento Pioli ha avuto un colloquio con Moncada. Al tecnico rossonero è stata ribadita la fiducia, come anticipato ieri dalla nostra redazione, ma serve un repentino cambio di marcia. Le prossime due sfide contro Psg e Lecce serviranno al tecnico emiliano per rinsaldare una panchina che sta iniziando a scricchiolare