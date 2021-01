L'allenatore del Chelsea Frank Lampard è tornato a parlare del futuro di Fikayo Tomori, obiettivo di mercato del Milan, alla vigilia del match di campionato contro il Leicester: "Fikayo è un giocatore che si sta sviluppando. Non posso far giocare tutti i nostri difensori centrali in una partita. Quest'anno ne abbiamo 5, la situazione è difficile. Vuole giocare regolarmente ed è per questo che potrebbe andare in prestito. Ha fatto passi da gigante nelle ultime due o tre stagioni".



Una conferma dell'imminenza della svolta della trattativa tra Milan e Chelsea, che si sono accordate sulla base di un prestito con un diritto di riscatto leggermente inferiore ai 30 milioni di euro.