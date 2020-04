Con la maglia del Lecce Gianluca Lapadula sembra aver finalmente ritrovato se stesso dopo alcune stagioni travagliate al Milan prima e al Genoa poi.



Intervistato dal giornalista Nicolò Schira, il centravanti italoperuviano ha rivelato un retroscena di mercato risalente all'estate 2016 quando dopo la sua esplosione nel campionato di Serie B con il Pescara fece il grande salto accettando la corte del Diavolo: "Dopo i 30 gol di Pescara mi cercarono Napoli, Lazio e Genoa, ma un giorno spunta il Milan che chiude l’operazione in 24 ore. Non c’è stato bisogno che mi convincessero. Il giorno prima della firma con il Genoa, chiamò Berlusconi e scelsi il Milan. Ero l’uomo più felice del mondo. Non potevo dire di no ai rossoneri. Il Milan per me è stato il coronamento di un sogno e di una scalata molto lunga partita dal basso. È stato bellissimo giocare a San Siro, i tifosi mi hanno sempre sostenuto. Ho avuto un rapporto speciale con il pubblico rossonero. Vincemmo la Supercoppa contro la Juve a Doha con il rigore di Pasalic e ci qualificammo all’Europa League".



Ora però il suo presente è nel Salento, luogo in cui Lapadula vorrebbe restare anche una volta scaduto l'aano prestito dal Genoa: "Quest'estate avevo due-tre offerte, ma Lecce è quella che mi ha convinto di più per tanti aspetti: il progetto della società, la presenza di un allenatore bravo come Liverani e quella di un bel gruppo di giocatori".