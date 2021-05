se il trequartista turco non dovesse accettare definitivamente la proposta economica per prolungare il contratto che scade a giugno e accettare l'idea di trasferirsi alla Juventus da parametro zero. Un'operazione di mercato che avrebbe del clamoroso e che, oltre a un mero discorso finanziario,nel sistema di gioco di Stefano Pioli.- Spesso criticato (anche a ragione) per la scarsa incisività ed efficacia in zona-gol, il calciatore turcoAnche dietro le ultime intuizioni di Pioli - Calabria più bloccato sulla stessa linea di Tomori e Kjaer e- che hanno portato a due vittorie fondamentali contro Juve e Torino per portarsi ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, c'è una componente fondamentale come la duttilità di Calhanoglu. Slittato sul centro-sinistra per fare spazio al folletto spagnolo ma sempre e comunque nel vivo del gioco.- Oltre ai 4 gol e i 9 assist realizzati,su misura dei propri calciatori, costretta a portare avanti i propri princìpi di gioco con altre modalità e altri atteggiamenti. Una nuova sfida, forse persino un azzardo se si considera quanto il Milan di oggi sia diventato un meccanismo quasi perfetto in base alle proprie potenzialità e senza disporre di veri e propri fuoriclasse in rosa. Un rischio che Maldini e Gazidis sono pronti ad assumersi?