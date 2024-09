Getty Images

Milan, lavoro ancora personalizzato per Thiaw

9 minuti fa



Ancora incerta la situazione relativa al centrale difensivo del Milan Malick Thiawì, che nella mattinata di oggi ha svolto ancora un lavoro personalizzato: per l'ex giocatore dello Schalke 04, dunque, la presenza nella prossima partita di campionato in programma sabato contro il Venezia, rimane in dubbio.