Milan, lavoro personalizzato per Gimenez: le ultime in vista dell'Atalanta

Daniele Longo

Ripresa degli allenamenti per il Milan dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno per 0-4 sul campo dell'Udinese. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Santiago Gimenez ha svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante messicano aveva già saltato la trasferta friulana perché reduce dai forti postumi della botta al fianco subita in Milan-Fiorentina.



OTTIMISMO - Le condizioni di Gimenez verranno monitorate giorno dopo giorno ma in casa Milan si respira un cauto ottimismo in vista della sfida in programma domenica sera a San Siro contro l'Atalanta. L'ex Feyenoord dovrebbe tornare nella lista dei convocati con Conceicao che conta di averlo a disposizione come possibilità in più a partita in corso.