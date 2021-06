Diego Laxalt prossimo a salutare il Milan. Questa volta a titolo definitivo. Dopo i prestiti al Torino, una stagione e mezza fa, e al Celtic, il terzino uruguaiano è pronto a dire addio ai colori rossoneri: accordo trovato tra il club meneghino e la Dinamo Mosca, con le parti che stanno lavorando sui dettagli.



LA CIFRA - 26 presenze in stagione con il Celtic, 18 col Torino nel suo periodo di prestito, 35 in totale con la maglia del Milan: come appreso da calciomercato.com, l'uruguaiano si trasferirà per una cifra intorno ai 3/4 milioni di euro. Il Milan sfoltisce, Diego Laxalt il primo di una serie di giocatori rientrati dai prestiti e destinati a lasciare Milano. In questo caso verso la Russia.